РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тила обследуют в понедельник

13:02
Гус Тил. Фото ФК «Спартак»
Гус Тил. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Точный диагноз и сроки восстановления 22-летнего полузащитника «Спартака» Гуса Тила, который получил травму голеностопа в субботнем матче 6-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1), станут известны завтра. В понедельник голландец пройдет процедуру МРТ.

Напомним, что хавбек вышел на замену на 57-й минуте встречи с туляками и в одном из моментов неудачно поставил ногу. Уже на 69-й вместо него на поле появился Остон Урунов — для узбекского легионера эта игра стала дебютной в составе красно-белых. (Вячеслав Короткин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир