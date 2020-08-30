Тила обследуют в понедельник

Точный диагноз и сроки восстановления 22-летнего полузащитника «Спартака» Гуса Тила, который получил травму голеностопа в субботнем матче 6-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1), станут известны завтра. В понедельник голландец пройдет процедуру МРТ.

Напомним, что хавбек вышел на замену на 57-й минуте встречи с туляками и в одном из моментов неудачно поставил ногу. Уже на 69-й вместо него на поле появился Остон Урунов — для узбекского легионера эта игра стала дебютной в составе красно-белых. (Вячеслав Короткин)