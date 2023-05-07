Тикнизян признан лучшим игроком «Локомотива» в апреле

Защитника «Локомотива» Наир Тикнизян признали лучшим игроком команды в апреле.

23-летний защитник набрал 45,9 процентов в голосовании среди болельщиков. Он обошел Илью Лантратова (27,5 процентов) и Артема Дзюбу (12).

В апреле Тикнизян провел 4 матча, в которых отметился одним голом.