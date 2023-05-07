«Зенит» — «Спартак»: Мостовой вывел хозяев вперед

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой забил гол в матче 26-го тура чемпионата России против «Спартака».

Футболист отметился на 39-й минуте после передачи хавбека питерцев Клаудиньо, который ранее отличился голом на 13-й минуте.

У «Спартака» на 39-й минуте забил форвард Кейта Бальде.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге. Счет к минуте 40-й — 2:1 в пользу «Зенита».