В «Спартаке» рассказали подробности совместного ужина руководства клуба с игроками
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с «СЭ» рассказал подробности встречи руководства и футболистов клуба.
По информации Metaratings.ru, 5 декабря «Спартак» организовал совместный ужин игроков основного состава команды, руководства клуба, тренерского штаба и совета директоров.
«Был ужин, в котором участвовали футболисты, персонал, люди из офиса. Можно сказать, что это был обычный предновогодний ужин, потому что после последнего матча футболисты разъедутся. Никакие итоги на нем не подводились. Неформальная встреча команды и клуба», — сказал Зеленов «СЭ».
9 декабря в матче 18-го тура «Спартак» дома победил «Крылья Советов» (3:0) и занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
2
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|0 : 0
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|1 : 0
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4