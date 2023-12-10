Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:24

В «Спартаке» рассказали подробности совместного ужина руководства клуба с игроками

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с «СЭ» рассказал подробности встречи руководства и футболистов клуба.

По информации Metaratings.ru, 5 декабря «Спартак» организовал совместный ужин игроков основного состава команды, руководства клуба, тренерского штаба и совета директоров.

«Был ужин, в котором участвовали футболисты, персонал, люди из офиса. Можно сказать, что это был обычный предновогодний ужин, потому что после последнего матча футболисты разъедутся. Никакие итоги на нем не подводились. Неформальная встреча команды и клуба», — сказал Зеленов «СЭ».

9 декабря в матче 18-го тура «Спартак» дома победил «Крылья Советов» (3:0) и занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.

ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
1
6
Читайте также
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест блогера из США Гонсало Лиры
В США усомнились в полномочиях Зеленского
Итальянские СМИ назвали Ермака самым безопасным преемником для Зеленского
Пилоты экстренно севшего в Новосибирске самолета узнали о помпаже от диспетчеров
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Чистякова сообщил, что защитник дернул мышцу: «Надеюсь, ничего криминального»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости