Тихонов заявил, что ему хочется вернуться к тренерской карьере

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов на вопросы о своем будущем.

«Когда вернусь на пост тренера? Хочется и мне вернуться. Надо иметь агентов, но я не располагаю агентом. Важно, чтобы тебя кто-то лоббировал, продвигал», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Последним местом работы Андрея Тихонова в РПЛ были «Крылья Советов». Специалист возглавлял самарскую команду в 2017 и 2018 годах. Последним клубом, который тренировал россиянин, была «Астана». Андрей Тихонов возглавлял клуб из Казахстана в 2020 и 2021 годов.

Напомним, под руководством Андрея Тихонова «Астана» завоевала бронзовую медаль чемпионата Казахстана 2020 года.