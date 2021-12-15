Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала слова Томаса Цорна и Ларса Корнетки о задачах железнодорожников на ближайшее время.

«У них так все хорошо, все в процессе, а что ни пункт, то полная неясность. Только они презентовали стратегию с Рангником, что будут играть в Лиге чемпионов, а теперь они не уверены, попадут ли вообще в какие-нибудь еврокубки. Они делали трансферную кампанию, чтобы постоянно играть в еврокубках, как заявил Рангник. Они ее сделали, но выход из нее нулевой. Распродали хороших игроков и купили непонятно кого. Я не вижу никакой пользы. Также говорят, что игроки должны играть, чтобы повышать свою стоимость, а для этого нужен другой тренер. Ну, это просто цирк! Никакой тренер не повысит стоимость Бека-Бека. Она как была нулевой, так и останется. Они знали, что Анджорин не играет, у него тяжелый ковид. Зачем они платят ему зарплату? Так бы и «Челси» платили. Николич не просто давал результат, а на команду было приятно смотреть. Сейчас же они не знают, что делать с хорошими игроками. Они платят зарплату, а люди не играют. У них нет ничего на бумаге и в голове. У них набор банальных фраз», — сказала Смородская «СЭ».

Также Смородская отметила плохой уровень медицины в клубе.

«Что касается медицины, то при мне был лучший медицинский центр. К нам обращались другие клубы. Медицинский центр закрыли они! Всех врачей они уволили. Сейчас там нет ни одного квалифицированного врача с опытом. У нас была специальная программа по профилактике травм. То, что они натворили с медициной, — отдельная тема. Говорят, что будет все шикарно после сборов. Да их до этого надо всех выгонять», — добавила Смородская «СЭ».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.