Администратора «Арсенала» Хагуша дисквалифицировали на три матча и оштрафовали на 200 тысяч рублей

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Арсенала» Анри Хагуша дисквалифицировали на три матча.

«Мы сегодня рассмотрели удаление администратора команды тульского «Арсенала» Анри Хагуша. Он был удален в матче с «Динамо» за нецензурную брань в адрес официальных лиц матча (судейской бригады). Хагуш не смог принять участие в заседании по причине болезни. В заседании принял участие представитель «Арсенала». Наказание — за оскорбительное поведение дисквалифицировать Хагуша на три матча чемпионата России и оштрафовать его на 200 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

Напомним, что Хагуша получил красную карточку в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» в добавленное к первому тайму время.