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Сегодня, 13:18

Дзюба обвинил легенду «Спартака» Тихонова во лжи

Алина Савинова
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Артем Дзюба — Андрей Тихонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба отреагировал на слова легенды «Спартака» Андрея Тихонова о чемпионстве.

Ранее Тихонов заявил, что для него победа с красно-белыми в РПЛ имеет большее значение, чем возможность триумфа на чемпионате мира.

«Вас спросили: «Андрей, выиграть чемпионат мира или выиграть чемпионство со «Спартаком»?» И вы на полном серьезе говорите: «Выиграть со «Спартаком», с любимым клубом». Андрей Валерьевич, чемпионами вы там были шести- или семикратными. Чемпионат мира вы ни разу не выигрывали. Хватит заигрывать с болельщиками «Спартака». Перестаньте! Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду», — сказал Дзюба в YouTube-шоу «Ну, так нельзя».

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 год и в 2011-м. Вместе с красно-белыми он восемь раз выигрывал чемпионат России и дважды — Кубок страны. Всего Тихонов провел 265 матчей за спартаковцев, в которых отметился 90 голами и 44 результативными передачами.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. В составе московской команды форвард трижды становился серебряным призером чемпионата России.

Андрей Тихонов
Артем Дзюба
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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П
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Спартак

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 6
Александр Соболев

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