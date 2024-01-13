«Балтика» арендовала нападающего «Рубина» Лисаковича

«Балтика» объявила о переходе нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича.

Соглашение предусматривает аренду 25-летнего белоруса до конца сезона-2023/24.

Контракт Лисаковича с казанским клубом действует до лета 2025 года. В этом сезоне на его счету 5 матчей и 2 голевые передачи.

Нападающий перешел в «Рубин» из «Локомотива» в январе 2022 года. Лисакович провел за казанцев 46 матчей, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.