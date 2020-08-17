РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тесты всех футболистов «Спартака» на коронавирус перед игрой с «Уфой» показали отрицательный результат

12:58
Игроки «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Игроки «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Теги:

Игроки «Спартака» сдали тесты на коронавирусную инфекцию в промежуток между матчами второго и третьего туров Тинькофф РПЛ. Все результаты были отрицательными, сообщает ТАСС.

В пятницу «Спартак» в Москве со счетом 2:0 обыграл грозненский «Ахмат». После игры генеральный директор клуба Шамиль Газизов сообщил, что на следующий день команда сдаст тесты на коронавирусную инфекцию.

В третьем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с «Уфой». Встреча состоится 19 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник», начало игры запланировано на 16.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9217307

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 221
Все опросы
Как будет судить матч «Уфа» — «Спартак» арбитр Станислав Васильев?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир