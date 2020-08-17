Тесты всех футболистов «Спартака» на коронавирус перед игрой с «Уфой» показали отрицательный результат
12:58
Игроки «Спартака» сдали тесты на коронавирусную инфекцию в промежуток между матчами второго и третьего туров Тинькофф РПЛ. Все результаты были отрицательными, сообщает ТАСС.
В пятницу «Спартак» в Москве со счетом 2:0 обыграл грозненский «Ахмат». После игры генеральный директор клуба Шамиль Газизов сообщил, что на следующий день команда сдаст тесты на коронавирусную инфекцию.
В третьем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с «Уфой». Встреча состоится 19 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник», начало игры запланировано на 16.00 (мск).
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