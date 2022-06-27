РПЛ подтвердила уход Хачатурянца с поста главы лиги
Российская Премьер-лига (РПЛ) официально подтвердила уход Ашота Хачатурянца с поста президента лиги.
Как сообщает Telegram-канал РПЛ, досрочное прекращение его полномочий утвердило общее собрание клубов лиги 27 июня.
Ранее стало известно, что генеральным секретарем РФС и президент ФНЛ Александр Алаев стал исполняющим обязанности президента РПЛ.
В октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента РПЛ. Официальное его назначение состоялось 22 ноября прошлого года.
Новый сезон РПЛ стартует 15 июля 2022 года.
Источник: https://t.me/premierliga/4627
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