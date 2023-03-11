Терюшков о конфликте Гогниева с игроками «Химок»: «Такое поведение недопустимо для тренера»

Экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал «СЭ» конфликт между главным тренером команды Спартаком Гогниевым и игроками Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

«Я не слежу за раздевалкой «Химок», сложно прокомментировать, но могу сказать со стопроцентной уверенностью, что такое поведение недопустимо, тем более для человека, имеющего призвание тренера», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее стало известно о том, что Гогниев едва не подрался с игроками подмосковного клуба Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим. 10 марта сообщалось, что Гогниев может покинуть «Химки», однако позже в клубе опровергли эту информацию.