Терентьев: «Ростову» не хватило времени, чтобы обыграть «Зенит»

Защитник «Ростова» Денис Терентьев прокомментировал итог матча 2-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

— Не хватило времени, сравняли на последних минутах. «Зенит» играл по счету. Во втором тайме мы больше владели мячом, старались забить.

— Сегодня удалось заявить новичков. Вы наигрывали два плана? С ними и без?

— Мы верили до конца. Но еще на предыгровой тренировке мы не знали, как будет. Было несколько перестановок в составе, — цитирует Терентьева «РБ Спорт».

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка и лидируют в турнирной таблице РПЛ.

В 3-м туре команда Семака дома примет «Динамо» 6 августа. Команда Валерия Карпина отправится в гости к «Крыльям Советов» 5-го числа.