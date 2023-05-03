Маркао заявил, что очень хочет приехать в Москву и посетить стадион «Спартака»

Бывший форвард «Спартака» Маркао рассказал о своем отношении к московскому клубу.

«Спартак» — главная команда в моей карьере. Пиком было участие в Лиге чемпионов, где мы обыгрывали такие команды, как «Арсенал». Я очень хочу приехать в Москву и посетить стадион «Спартака», а также навестить своих бывших партнеров по команде. Впрочем, сложно сказать, когда это произойдет, но если у меня появится возможность приехать, то я ей воспользуюсь», — приводит слова Маркао «РБ Спорт».

Маркао выступал за «Спартак» в период с 2000 по 2001 год, забив 7 голов в 24 матчах. Недавно бразильцу исполнилось 50 лет.