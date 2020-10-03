Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Зенитом» (1:1) в 10-м туре РПЛ похвалил всех футболистов своей команды, добавив, что теперь никто не сможет обвинить вратаря Александра Максименко в том, что он болеет за ЦСКА. Голкипер отразил несколько опасных ударов в первом тайме.

— При вводе мяча в игру Максименко почти всегда отдавал короткую передачу на Маслова. Не опасались ли потерь под прессингом «Зенита», который был очень активен?

— Нет, не опасался. Так у нас было больше варинтов для развития атак. Было бы неверно сразу отдавать мяч вперед, для этого нужна правильная ситуация. Нужно было затащить нападающих «Зенита» на нашу половину поля. Еще одна причина, почему мы не делали сразу длинные передачи вперед — оборона «Зенита» привыкла к такой игре. Центральные защитники и Барриос хорошо борются за верховые мячи. То, как мы начинали атаку, было куда лучше, чем в полуфинале Кубка России в июле.

— Крал и Понсе провели хороший матч. Вы довольны их прогрессом?

— У нас в команде много ключевых игроков, не только те, кого вы назвали. Наш капитан Джикия провел отличный матч, Маслов был очень хорош в борьбе, Крал и Урунов здорово смотрелись в центре поля, хотя Остону только 20 лет и это его первый матч в стартовом составе, наши нападающие Ларссон и Соболев, Ещенко. Молодой Маркитесов вышел и не растерялся. (После паузы, по-русски) Ах да, и Максименко, конечно. Думаю, что завтра ни у кого не будет повода сказать, что он фанат ЦСКА. (Дмитрий Гирин)