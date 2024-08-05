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Сегодня, 23:11

Барко — о связке с Угальде: «Нужно и дальше отдавать ему мячи, чтобы он превращал их в голы»

Зарина Халимхонова
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

«Очень важно побеждать в каждом матче. Нам удалось выиграть в трех последних. Надеемся так продолжить. Моя связка с Угальде? Он топовый, отличный игрок. Нужно и дальше отдавать ему мячи, чтобы он превращал их в голы. Мы с ним много общаемся на поле и за его пределами. Мне с ним комфортно», — сказал Барко.

«Спартак» набрал шесть очков и переместился на пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 16-й строчке (0).

В следующем матче красно-белые примут «Ахмат», а самарцы сыграют дома против «Факела». Обе встречи пройдут 11 августа.

Манфред Угальде
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
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Г
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Максим Глушенков

Зенит

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Педро

Зенит

 3
П
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Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
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Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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