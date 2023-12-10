Температура воздуха перед матчем «Факел» — «Динамо» составила -6 градусов

Матч «Факел» — «Динамо» в 18-м туре РПЛ состоится.

Делегат встречи измерил температуру воздуха на поле стадиона в Воронеже и она составила -6 градусов.

Игра начнется в 14.00 мск. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.