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Сегодня, 13:48

Чернов хочет, чтобы Абаскаль остался в «Спартаке»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, в чем команда прибавила при Гильермо Абаскале, и ответил на вопрос о том, хотел бы он, чтобы главный тренер продолжил работу во второй части сезона-2023/24 в РПЛ.

«Безусловно, хотели бы, чтобы Абаскаль остался. Он хороший тренер, мы хорошо выполняем его требования. Может быть, где-то не получается, но мы стараемся и постоянно играем в такой футбол, который подразумевает под собой доминацию. Хотим продолжать играть от себя, ни под кого не подстраиваться. Команда с Абаскалем стала чувствовать себя увереннее? Отрезками да, отрезками — нет. Спады тоже бывают, нужно это внутри как-то переламывать. Почему Абаскаля так критикуют? Не хочется говорить о посторонних людях. У нас, вроде, все нормально. Мы хотим набрать как можно больше очков. Если выиграем все оставшиеся игры, я буду максимально доволен», — приводит слова Чернова Metaratings.ru.

«Спартак» занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. Абаскаль возглавляет красно-белых с лета 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/chernov-khoteli-by-chtoby-abaskal-ostalsya-on-khoroshii-trener-313907/
Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
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13
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16
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