Телеведущий Соловьев назвал футболиста Мамаева ничтожеством

Российский журналист Владимир Соловьев в эфире шоу «Полный контакт» на YouTube-канале высказался о скандальном разводе полузащитника «Ростова» Павла Мамаева с Аланой.

«Павел Мамаев весь покрыт татушками, абсолютно весь. Отсидевший и теперь разведенный. Уже никто и не вспомнит, что он футболист. Жалко его ребенка, реально девочку жалко. Где все эти службы, которые занимаются детьми? Мы живем совершенно в уникальное время. Павел Мамаев такое же ничтожество, как и Панин с ногой в заднице», — сказал Соловьев.

Напомним, Мамаев рассказал журналисту Нобелю Арустамяну детали развода с Аланой и о своем романе с Надеждой Санько. Отметим, что из-за этого интервью Арустамян покинул телеканал.