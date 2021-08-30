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Телеведущий Соловьев назвал футболиста Мамаева ничтожеством

12:36
Павел Мамаев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Мамаев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский журналист Владимир Соловьев в эфире шоу «Полный контакт» на YouTube-канале высказался о скандальном разводе полузащитника «Ростова» Павла Мамаева с Аланой.

«Павел Мамаев весь покрыт татушками, абсолютно весь. Отсидевший и теперь разведенный. Уже никто и не вспомнит, что он футболист. Жалко его ребенка, реально девочку жалко. Где все эти службы, которые занимаются детьми? Мы живем совершенно в уникальное время. Павел Мамаев такое же ничтожество, как и Панин с ногой в заднице», — сказал Соловьев.

Напомним, Мамаев рассказал журналисту Нобелю Арустамяну детали развода с Аланой и о своем романе с Надеждой Санько. Отметим, что из-за этого интервью Арустамян покинул телеканал.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=nz3q3lIA-0Q

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Виктория Кравченко все материалы автора

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