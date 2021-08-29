L'Equipe: нападающий «Бенфики» может продолжить карьеру в «Зените»

Форвард «Бенфики» Карлос Винисиус может продолжить карьеру в «Зените». Бразильксий форвард является приоритетной целью петербургского клуба в случае ухода нападающего Сердара Азмуна, сообщает L'Equipe.

В минувшем сезоне Винисиус выступал на правах аренды за «Тотттенхэм», в составе которого отметился одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего нападающего в 18 миллионов евро.

Напомним, накануне стало известно, что Азмун согласовал условия личного контракта с «Лионом». Он может подписать соглашение до 2026 года.