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L'Equipe: нападающий «Бенфики» может продолжить карьеру в «Зените»

22:30
Карлос Винисиус. Фото Instagram
Карлос Винисиус. Фото Instagram
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Форвард «Бенфики» Карлос Винисиус может продолжить карьеру в «Зените». Бразильксий форвард является приоритетной целью петербургского клуба в случае ухода нападающего Сердара Азмуна, сообщает L'Equipe.

В минувшем сезоне Винисиус выступал на правах аренды за «Тотттенхэм», в составе которого отметился одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего нападающего в 18 миллионов евро.

Напомним, накануне стало известно, что Азмун согласовал условия личного контракта с «Лионом». Он может подписать соглашение до 2026 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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