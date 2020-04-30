Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева

Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает Telegram-канал Mash.

В октябре прошлого года футболисты избили водителя Ольги Ушаковой. Он попал в больницу с переломами и сотрясением мозга. Инцидент произошел из-за замечания, которое Виталий Соловчук сделал компании Кокорина и Мамаева.

Теперь Ушакова заявила в полицию, что тогда пострадал ее автомобиль (разбитое стекло, салон в крови). И за два года никто ей ущерб не возместил. Теперь Ушакова требует 300 тысяч рублей с футболистов.

Напомним, по итогам двух драк в Москве Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были отправлены в колонию на сроки до полутора лет. После освобождения по УДО Мамаев заключил контракт с «Ростовом», а Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды.