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Сегодня, 11:16

Текке: «Если поступит предложение из «Зенита», прилечу первым рейсом»

Алина Савинова
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Фатих Текке.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Главный тренер «Аланьяспора» Фатих Текке ответил на вопрос, было бы ему интересно предложение о работе от «Зенита».

«Если «Зенит» сделает мне предложение поработать в команде в качестве тренера, естественно, я отвечу согласием. Я жду приглашения от них. Если оно поступит, прилечу первым же рейсом», — приводит «РБ Спорт» слова Текке.

Текке выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. Всего за клуб из Санкт-Петербурга он провел 91 матч, забил 29 голов и сделал 8 результативных передач. Карьеру игрока турок завершил в 2012 году, и после этого стал работать тренером. Текке тренировал такие команды, как «Кайсери Эрджиесспор», «Истанбулспор», «Манисаспор», «Болуспор», «Бурсаспор», а с 2023 года 46-летний специалист возглавляет «Аланьяспор».

На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков за 15 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fatih-tekke-esli-postupit-predlozhenie-iz-zenita-prilechu-pervy-m-rejsom/
Фатих Текке
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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 12
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Краснодар

 7
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 7
П
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Квинси Промес

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

ЦСКА

 4
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Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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