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Федор Чалов стал «Джентльменом года» 2023 года

Виктория Кравченко
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Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов стал победителем в голосовании премии «Джентльмен года-2023». Футболист поблагодарил экспертов и болельщиков за признание.

«Каждый год узнаем имена новых Джентльменов: помню, что в прошлом году это был Данил Фомин. Первая ассоциация со словом «джентльмен»? В наше время это слово могут, как и многое, искорежить и исказить. Но для меня смысл, вкладываемый в это слово и в эту премию простой — быть честным по отношению ко всем, в том числе и к себе. Если во мне это увидели те, кто голосовал за меня, я рад», — цитирует Чалова KP.RU.

Торжественная церемония награждения состоится в ближайшие дни. До Чалова из игроков ЦСКА «Джентльменом года» признавались Сергей Семак, Игорь Акинфеев и Марио Фернандес.

В этом сезоне 25-летний футболист провел 15 матчей в РПЛ, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/fedor-chalov-stal-futbolnym-dzhentlmenom-goda-2023/
Федор Чалов
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 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
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 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
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 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
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 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
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 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
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