Федор Чалов стал «Джентльменом года» 2023 года

Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов стал победителем в голосовании премии «Джентльмен года-2023». Футболист поблагодарил экспертов и болельщиков за признание.

«Каждый год узнаем имена новых Джентльменов: помню, что в прошлом году это был Данил Фомин. Первая ассоциация со словом «джентльмен»? В наше время это слово могут, как и многое, искорежить и исказить. Но для меня смысл, вкладываемый в это слово и в эту премию простой — быть честным по отношению ко всем, в том числе и к себе. Если во мне это увидели те, кто голосовал за меня, я рад», — цитирует Чалова KP.RU.

Торжественная церемония награждения состоится в ближайшие дни. До Чалова из игроков ЦСКА «Джентльменом года» признавались Сергей Семак, Игорь Акинфеев и Марио Фернандес.

В этом сезоне 25-летний футболист провел 15 матчей в РПЛ, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.