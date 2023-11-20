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Сегодня, 10:42

Джанашия: «Хвича может все что угодно — он профессионал»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия поделился впечатлениями от ретроматча с ЦСКА.

Встреча прошла 19 ноября на «РЖД Арене» в Москве и завершилась победой железнодорожников (1:0). Автором победного гола стал Дмитрий Лоськов.

«Игра была великолепна. Когда выигрываешь — еще лучше. Эмоции положительные», — приводит «РБ Спорт» слова Джанашии.

Также экс-футболист сборной Грузии оценил прогресс полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«У него все получится, потому что он профессионал. Хвича может все что угодно. Он попал в список претендентов на «Золотой мяч» абсолютно заслуженно», — добавил он.

В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провел за «Наполи» 15 матчей, в которых отметился 3 голами и 5 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zaza-dzhanashiya-hvicha-mozhet-vse-chto-ugodno-on-professional/
Заза Джанашия
Хвича Кварацхелия
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
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Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
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 - : -
26.11 12:00
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 - : -
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