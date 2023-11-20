Джанашия: «Хвича может все что угодно — он профессионал»

Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия поделился впечатлениями от ретроматча с ЦСКА.

Встреча прошла 19 ноября на «РЖД Арене» в Москве и завершилась победой железнодорожников (1:0). Автором победного гола стал Дмитрий Лоськов.

«Игра была великолепна. Когда выигрываешь — еще лучше. Эмоции положительные», — приводит «РБ Спорт» слова Джанашии.

Также экс-футболист сборной Грузии оценил прогресс полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«У него все получится, потому что он профессионал. Хвича может все что угодно. Он попал в список претендентов на «Золотой мяч» абсолютно заслуженно», — добавил он.

В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провел за «Наполи» 15 матчей, в которых отметился 3 голами и 5 результативными передачами.