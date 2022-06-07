Ребров о Селихове и Максименко: «Если они могут уживаться, то это большой плюс для клуба»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» рассказал, с чем связано решение менять вратарей в сезоне.

— Селихов и Максименко в этом сезоне менялись — один играл в РПЛ, второй — в Кубке России. С чем это связано?

— Отмечу, что у нас была игра с «Легией», где Селихов спас для нас первое место в группе в Лиге Европы, а Максименко, можно сказать, не пропустил с пенальти в финале. Они доказали то, о чем я говорил раньш,е — у нас есть два очень сильных вратаря. Если они могут уживаться вместе, то это большой плюс для клуба. Конечно, им непросто меняться, у нас такое не практикуется. Но тренер решил, что Максименко будет играть в Кубке, а Селихов — в чемпионате. И если Максименко до этого выигрывал, то зачем что-то менять? Если бы на его месте был Селихов, я бы сказал тоже самое. Это общая победа.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял десятое место в РПЛ и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.