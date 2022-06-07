Газизов о Fan ID: «Есть закон и он должен действовать везде. Сперва в РПЛ, а потом и в других лигах»

Газизов считает, что Fan ID должен быть введен вначале в РПЛ, а потом и в других лигах

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о Fan ID.

«Отмена Fan ID? Есть принятый закон Российской Федерации. Мы должны его исполнять. Он должен действовать везде. Сперва в РПЛ, а потом уже и в других лигах», — сказал Газизов.

Fan ID (паспорт болельщика) — это персональный документ, который позволяет приобретать билет и посещать крупные спортивные соревнования в России. Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня 2022 года.

С 4 июля 2022 года паспорт болельщика можно будет оформить на сайте госуслуг. Данная карта будет выпускаться в электронном виде.

На данный момент неизвестно, в каких городах будет действовать Fan ID. Список находится в стадии разработки.