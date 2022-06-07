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Газизов о Fan ID: «Есть закон и он должен действовать везде. Сперва в РПЛ, а потом и в других лигах»

Газизов считает, что Fan ID должен быть введен вначале в РПЛ, а потом и в других лигах
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о Fan ID.

«Отмена Fan ID? Есть принятый закон Российской Федерации. Мы должны его исполнять. Он должен действовать везде. Сперва в РПЛ, а потом уже и в других лигах», — сказал Газизов.

Fan ID (паспорт болельщика) — это персональный документ, который позволяет приобретать билет и посещать крупные спортивные соревнования в России. Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня 2022 года.

С 4 июля 2022 года паспорт болельщика можно будет оформить на сайте госуслуг. Данная карта будет выпускаться в электронном виде.

На данный момент неизвестно, в каких городах будет действовать Fan ID. Список находится в стадии разработки.

Fan ID (паспорт болельщика)
ФК Уфа
Шамиль Газизов
3
0
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Зенит

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Краснодар

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