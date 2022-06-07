Газизов о вылете «Уфы» из РПЛ: «У меня болит душа. Прошу прощения у болельщиков. Мы обязательно все отыграем»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов извинился за вылет команды из российской премьер-лиги.

«У меня болит душа. Прошу прощения у болельщиков. Прошу прощения у игроков, которые покинули команду. Мы обязательно все отыграем. Мы сделаем все, что в наших силах. Сегодня наши мысли только о ФНЛ. Мы не думаем о других факторах. В ФНЛ может быть интересно. Опять же, наша борьба с соседями», — сказал Газизов.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» вылетела из РПЛ в ФНЛ-1. Уфимцы заняли 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги и проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) в стыковых матчах.

Ранее Газизов заявил, что задача «Уфы» — как можно быстрее вернуться в РПЛ.