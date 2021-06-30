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Технический комитет РФС попросил исполком перенести шестой тур РПЛ из-за матча сборной в отборе на ЧМ-2022

14:33
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Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение обратиться к исполкому РФС с просьбой изменить календарь РПЛ.

Технический комитет РФС просит перенести шестой тур сезона-2021/22 в связи с просьбой главного тренера сборной России Станислава Черчесова пойти навстречу национальной команде, поскольку матч против сборной Хорватии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 может стать ключевым.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября в Москве. Шестой тур РПЛ планируется провести с 28 по 29 августа.

Сборная России идет на втором месте в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 6 очками, уступая лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

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Иван Торопцев все материалы автора

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