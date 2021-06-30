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Полузащитник «Спартака» Литвинов сравнил эмоциональность Тедеско и Витории

14:25
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о впечатлениях от работы под руководством нового тренера Руя Витории.

— Если сравнить тренеров по эмоциям — Руя Виторию с Доменико Тедеско: раньше это был ураган, сейчас есть контраст?

— Думаю, что с Доменико контраст есть. Он такую планку поднял, тяжело до нее дотянуться кому-либо. Есть изменения в этом плане, он более сдержанный. Все равно, когда надо, он может выдать какие-то эмоции, которые нужны в данный момент.

— Он каждого игрока уже называет не по имени, а сокращенно. Как быстро он успел всех вас выучить?

— Каждый тренер, приходя в новую команду, совершает подготовку. Он наблюдал за командой. Выделил для себя определенные слова, как можно обратиться к человеку сокращенно. Он из другой страны, иногда не может произнести нашу фамилию, поэтому он сокращает как ему удобно.

В сезоне-2020/21 19-летний Литвинов провел 24 матча за «Спартак-2», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Также в минувшем сезоне футболист дебютировал за основную команду. Он принял участие в 7 матчах команды, проведя на поле в общей сложности 64 матча.

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