Технический комитет РФС выступил за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян сообщил о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.

«В сборной России состоит проблемный вопрос с резервами. Поэтому мы опять обращаемся к нашим детско-юношеским школам, академиям, чтобы они лучше подготавливали кадры. По лимиту мы договорились больше давать возможностей нашим отечественным игрокам. По сути, это означает, что необходимо ужесточить лимит», — приводит «РБ Спорт» слова Симоняна.

В данный момент в РПЛ действует лимит на легионеров в формате 17 россиян + 8 легионеров в общей заявке на сезон. Данный формат действует с сезона-2020/21.