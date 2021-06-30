Технический комитет РФС выступил за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян сообщил о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.
«В сборной России состоит проблемный вопрос с резервами. Поэтому мы опять обращаемся к нашим детско-юношеским школам, академиям, чтобы они лучше подготавливали кадры. По лимиту мы договорились больше давать возможностей нашим отечественным игрокам. По сути, это означает, что необходимо ужесточить лимит», — приводит «РБ Спорт» слова Симоняна.
В данный момент в РПЛ действует лимит на легионеров в формате 17 россиян + 8 легионеров в общей заявке на сезон. Данный формат действует с сезона-2020/21.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/simonyan-vy-skazalsya-za-uzhestochenie-limita-na-legionerov-v-matchah-rpl/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю