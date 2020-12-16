Тедеско заявил, что чемпионская гонка в РПЛ еще открыта

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Зенита» (1:3) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ заявил, что чемпионская гонка еще открыта.

— Почему вы выпускаете в атаку Кутепова? Разве нет никого из молодежи?

— Да, у нас есть Оганесян. Мне все время задают этот вопрос — и до, и после матчей. У нас недобор высоких нападающих.

— От «Зенита» теперь отставание шесть очков. Как оцените шансы в чемпионской гонке?

— Мы начали сезон без летнего перерыва. И игрокам перерыв необходим, особенно Ларссону и Понсе. У нас была встреча с журналистами в начале сезона, и мне говорили, что задача — стать чемпионами. Мы начали хорошо, много побед одержали, сейчас всего шесть очков от «Зенита». Нам хотелось бы вообще не отставать, но мы будем бороться до конца. Чемпионская гонка еще открыта.

«Зенит» с 41 баллом занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 35 очков и вторая строчка.

(Гоша Чернов)