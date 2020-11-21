Тедеско рассказал о задачах «Спартака» на матч с «Динамо»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» рассказал о сильных сторонах соперника.
«О чем мы говорили со Шварцем? Вы должны говорить немного выучить немецкий язык, чтобы понять, — сказал Тедеско в эфире канала «Матч премьер». — Я русский учу, вы тоже можете немецкий подучить. Это шутка. Сильные стороны «Динамо? Они хотят получить пространство, чтобы использовать свою скорость. Они чувствуют себя комфортно, когда могут их использовать свободное пространство благодаря своей скорости.
Наша задача — контролировать мяч и не давать им пространство. У них есть такие игроки, как Лесовой и Комличенко, которые могут этим воспользоваться. Вы помните, как они это делали в матче с «Локомотивом», хотя там и были удаления. Мы готовы к матчу, это будет интересная игра».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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