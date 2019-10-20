Тедеско считает, что нынешний «Локомотив» похож на прошлогодний

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о «Локомотиве», который станет следующим соперником красно-белых в чемпионате России.

— Это очень хорошая команда, поэтому она играет в Лиге чемпионов, они это заслужили, — цитируют Тедеско «РИА Новости». — Нынешний «Локомотив» похож на прошлогодний. В этой команде собрано много опытных футболистов во всех линиях.

Матч 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» состоится 27 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

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