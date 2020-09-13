Тедеско рассказал о причинах поражения в матче с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от ЦСКА (1:3) в матче 7-го тура Тинькофф чемпионата России сказал, что красно-белым не хватает агрессии в финальной стадии атаки.

— Начали хорошо, прессинговали, владели мячом, и первый гол был логичным, — подчеркнул Тедеско. — Потом пропустили два мяча очень просто. Первый с углового. При обороне на стандартах игрокам надо просто делать свою работу, без креатива. Но упустили игрока ЦСКА. В дополнительное время был аут в нашу пользу. Не знаю, почему так быстро ввели мяч в игру, потом была потеря, контратака и пропустили второй мяч. После этого исход матча был предрешен. Во втором тайме пытались сравнять счет, открылись и пропустили третий мяч.

— Вы сказали, что игра была предрешена после второго гола. Это странно, потому что был весь второй тайм, чтобы отыграться и «Спартак» владел преимуществом. Поясните.

— Хорошо владеть инициативой, но надо забивать. ЦСКА из пяти моментов, забили три, а мы из семи один. Надо забивать. Нам не хватает агрессии в финальной стадии атаки. Мы подарили два гола ЦСКА. Постоянно пытаемся делать работу над ошибками и снова их совершаем. (Елена Григорьевская)