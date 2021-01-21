РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тедеско рассказал о целях «Спартака» на оставшуюся часть сезона

11:35
Доменико Тедеско. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал о целях, стоящих перед командой в оставшейся части сезона.

— Я вижу нас претендентами на попадание в еврокубки. Если будет хотя бы один шанс выиграть что-то, мы ни в коем случае от него не откажемся. Будем пытаться до самого конца, — сказал Тедеско.

В минувшем сезоне «Спартак» занял седьмое место и не попал в зону еврокубков.

— В прошлом сезоне мы не попали в зону еврокубков. И моей первой задачей, когда я пришел в «Спартак», было стабилизировать команду. Вторая цель — успешный старт сезона. И мы начали хорошо: сейчас находимся в тройке лидеров. И если будет шанс победить в Кубке или чемпионате, мы приложим все силы для этого. Но будет очень-очень круто видеть красно-белые цвета «Спартака» в Европе в следующем сезоне, — добавил специалист.

«Спартак» занимает третье место в чемпионате России после 19 туров, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

(Артем Калинин)

Полная версия интервью Тедеско — на сайте «СЭ»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир