Тедеско рассказал о целях «Спартака» на оставшуюся часть сезона

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал о целях, стоящих перед командой в оставшейся части сезона.

— Я вижу нас претендентами на попадание в еврокубки. Если будет хотя бы один шанс выиграть что-то, мы ни в коем случае от него не откажемся. Будем пытаться до самого конца, — сказал Тедеско.

В минувшем сезоне «Спартак» занял седьмое место и не попал в зону еврокубков.

— В прошлом сезоне мы не попали в зону еврокубков. И моей первой задачей, когда я пришел в «Спартак», было стабилизировать команду. Вторая цель — успешный старт сезона. И мы начали хорошо: сейчас находимся в тройке лидеров. И если будет шанс победить в Кубке или чемпионате, мы приложим все силы для этого. Но будет очень-очень круто видеть красно-белые цвета «Спартака» в Европе в следующем сезоне, — добавил специалист.

«Спартак» занимает третье место в чемпионате России после 19 туров, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

(Артем Калинин)

Полная версия интервью Тедеско — на сайте «СЭ»