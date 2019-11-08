Тедеско рассказал, нравится ли ему спартаковский борщ

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» рассказал, как изменилось с его приходом питание в команде.

— О, да, я люблю борщ! — сказал Тедеско. — Ничего не изменилось, потому что все было в порядке. Есть даже итальянские пироги, которые Фабио Капелло ввел, когда был главным тренером сборной. Для меня это всегда была праздничная еда, мне ее готовили мама или жена. А вообще русская кухня прекрасна, во всех местах, где мы были, все было очень здорово. (Дмитрий Гирин).

Напомним, что игра состоится в субботу, 9 ноября, и начнется в 19.00 по московскому времени.

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