Тедеско рассказал, как проведет первый день после ухода из «Спартака»

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско в интервью «СЭ» выразил свое отношение к разговорам о том, что он покидает Москву потому, что уже нашел новый клуб в Германии.

— Если кто-то так решит, значит, он совсем не знает меня, — сказал Тедеско. — Важно мнение тех, кто работает со мной — а они верят мне. Невозможно укрыться от мнений других людей. Но я честен и у меня есть эта «спартаковская искорка» в голове.

— Вы сказали, что объяснили причины своего решения. Как отреагировали ваши помощники? Не пытались повлиять на вас?

— С ассистентами мы обговорили все задолго до этого. Всегда принимаем решения совместно. У них та же ситуация, у кого-то даже хуже: у Андреаса Хинкеля пять детей, поэтому решение даже особо не обсуждалось.

— Как вы проведете первый день после того, как у вас закончится контракт со «Спартаком»?

— Думаю, буду в Москве и попрощаюсь с друзьями в клубе.

(Максим Алланазаров)

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