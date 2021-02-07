Тедеско: «В «Спартаке» сейчас нет второго левого защитника»

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал о тактических перестроениях, которые он опробовал на сборе в Дубае.

— Можно ли уже сказать, что к весне «Спартак» перестроится на схему с четырьмя защитниками? — вопрос Тедеско.

— Нет, наша основная расстановка с тремя центральными, которая довела команду до третьего места в чемпионате, остается. Нам было важно разработать альтернативный план, поэтому здесь отрабатывали другую схему.

— В какой момент вы решили, что нужен такой запасной вариант?

— Эта идея появилась, как только пришел в «Спартак». К сожалению, всегда что-то не позволяло нам ее реализовать — то коронавирус, то другие моменты. Сейчас такая возможность появилась. Я очень этому рад, потому что важно быть подвижным и гибким по ходу игры. Если у нас возникнут какие-то проблемы, сможем поменять расстановку.

— Кажется, что «Спартак» не имеет ресурса, чтобы использовать формат с четырьмя защитниками: Виктор Мозес и Айртон гораздо полезнее действуют впереди, нежели в обороне. Считаете, у вас сейчас есть исполнители для такой схемы?

— Айртон уже много раз выступал по ней и в Бразилии, и в «Спартаке» при Олеге Кононове, привык, у него есть достаточно скорости. По поводу Мозеса вы правы, Виктор действительно больше подходит для расстановки с пятью защитниками. Но в варианте с четырьмя вполне способен сыграть Маслов. Я доволен его действиями. Кстати, впервые увидел его во второй команде именно на фланге обороны. У нас нет второго левого защитника, этого отрицать не стану.

(Максим Алланазаров)

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