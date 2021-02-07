Тедеско рассказал о ситуации с Промесом и трансферных планах «Спартака»

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско в интервью «СЭ» объяснил, что происходит с переходом из «Аякса» форварда Квинси Промеса, и назвал еще одну позицию, которая нуждается в укреплении.

— На какую позицию вам нужен игрок? — вопрос Тедеско.

— Сложно сказать. Мы сейчас в хорошей форме, у нас хорошая команда. Если бы мы могли что-то улучшить, было бы неплохо найти исполнителя на позицию крайнего полузащитника.

— Ждать ли еще трансферов этой зимой?

— Возможно, да.

— Как проходят переговоры по Промесу?

— Слежу за новостями по нему, руководство меня информирует. Ждем, что вопрос решится. Конечно, я, как тренер, хочу, чтобы он скорее приехал и начал работать, чтобы влиться в коллектив. В клубе делают для этого все возможное.

(Максим Алланазаров)

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