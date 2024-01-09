Тедеско подчеркнул важность Джикии для «Спартака»: «В мое время он был капитаном»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско в интервью «СЭ» высказался об игровом времени капитана «Спартака» Георгия Джикии.

— Кого вы считаете самым талантливым российским футболистом из вашей команды?

— Многих: Умяров, Маслов были очень хороши. Но в то же время были и более опытные — Соболев, Джикия. Зобнин — вообще фантастический игрок.

— Джикия сейчас потерял место в старте и вообще может покинуть «Спартак».

— О нынешнем времени мне сложно судить. А в мое Джикия был капитаном. То есть вы понимаете, насколько он был важен для нас?

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 9 матчах красно-белых и не отличился результативными действиями.

В декабря 2023 года СМИ сообщали об интересе «Краснодара» к 30-летнему защитнику.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 29 очков и шестая строчка.