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Тедеско рад, что «Спартак» прервал 5-матчевую серию поражений

19:33
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями после матча 13-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0).

— Мы рады, что не уступили после 5 поражений подряд, — заявил Тедеско в эфире программы «Арена live». — Это уже положительный сдвиг. Конечно, мы хотели выиграть, не получилось. Эмоции у нас зашкаливают, на стадионе была удивительная поддержка. Фанаты здорово поддерживали команду, спасибо им!

У нас получился хороший второй тайм. Мы имели очень много моментов. Мирзов сегодня усилил игру, я полностью доволен его работой. Вы видели, что особенно вторая половина второго тайма осталась полностью за «Спартаком». У нас были моменты, мы без конца владели мячом, отлично атаковали флангами, правильно разворачивали игру с края на край.

Кроме того, для меня очень важно, что мы смогли избежать контратак соперника. Я общался с игроками перед матчем, и они жаловались, что очень много мячей до моего прихода получали именно с контрнаступлений соперника. Не могу вспомнить ни одной острой контратаки «Рубина», так что уже есть положительные сдвиги. Однако нам есть над чем работать.

Спартак — Рубин

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