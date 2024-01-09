«Пари НН» объявил об уходе Эссьена Эдедема в «Тобол»

Полузащитник «Пари НН» Эссьен Эдедем стал игроком казахстанского «Тобола», сообщает пресс-служба нижегородцев.

25-летний нигериец выступал за «Пари НН» с лета прошлого года. Он провел за команду 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

«Пари НН» с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.