Тедеско отсутствует в заявке «Спартака» на матч с «Ахматом»
18:55
Стала известна заявка «Спартака» на матч 2-го тура чемпионата России против «Ахмата», сообщает пресс-служба РПЛ. Вместо Доменико Тедеско главным тренером заявлен его помощник Андреас Хинкель.
«СЭ» проведет трансляцию матча «Спартак» — «Ахмат», начало игры — в 20.00 (мск).
«Спартак» занимает 7-е место с одним баллом в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 10-я строчка и одно очко.
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