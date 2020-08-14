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Тедеско отсутствует в заявке «Спартака» на матч с «Ахматом»

18:55
Доменико Тедеско. Фото "СЭ"
Доменико Тедеско. Фото "СЭ"
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Стала известна заявка «Спартака» на матч 2-го тура чемпионата России против «Ахмата», сообщает пресс-служба РПЛ. Вместо Доменико Тедеско главным тренером заявлен его помощник Андреас Хинкель.

«СЭ» проведет трансляцию матча «Спартак» — «Ахмат», начало игры — в 20.00 (мск).

«Спартак» занимает 7-е место с одним баллом в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 10-я строчка и одно очко.

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Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13646.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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