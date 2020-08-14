Стали известны составы «Спартака» и «Ахмата» на матч 2-го тура Тинькофф-РПЛ. Георгий Мелкадзе, которого грозненцы арендовали у столичного клуба, не попал в заявку гостей.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Умяров, Крал, Ларссон, Э. Понсе, Соболев.

Запасные — Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Тиль, Бакаев, Маркитесов, Глушенков, Мирзов.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Ильин, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин.

Запасные — Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Кармаев, Роши, Садулаев, Кадыров, Умаев, А. Понсе.

Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Спартак» — «Ахмат»