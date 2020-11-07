Тедеско объяснил замену Мозеса: «Кому-то еще не хватает игрового тонуса»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после завершения матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2) омтетил, что не все игроки красно-белых находятся в хорошей форме.
«Кому-то еще не хватает игрового тонуса, — приводит слова тренера сайт москвичей. — Например, Мозесу, который быстро получил сегодня предупреждение и мог удалиться после любого следующего фола. Он заработал пенальти, но нужно дождаться зимних сборов, чтобы вывести его на оптимальные кондиции. То же самое касается Кокорина и Урунова, которым мешают травмы. Но в целом ребята в хорошей физической форме».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-11-07-domeniko_tedesko_dolzhny_byli_pobezhdat_no_nuzhno_prinyat_etot_rezultat/