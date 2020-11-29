Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Ротором» (2:0) в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России рассказал, как решал проблему отсутствия Айртона.

— Как вы решали вопрос о том, кто заменит Айртона слева?

— Мы попробовали несколько вариантов, и в итоге пришли к такому решению — Мозес слева, а Зобнин справа. В том числе поговорили с игроками — Роман и Виктор высказались за такую расстановку. Мы много входили в штрафную с флангов, пользовались зонами. Моменты они создавали — оставалось только забивать. (Константин Алексеев)