Тедеско считает «Рубин» очень опасной командой

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 20-го тура чемпионата России против «Рубина» вспомнил встречу первого круга в Казани. Красно-белые победили со счетом 2:0.

— В первом круге «Спартак» выиграл, но по игре казанцы выглядели сильнее. Учли ли вы тот опыт? Какие сильные стороны вы можете отметить у соперника?

— Они выглядели сильнее? Мы 45 минут играли вдесятером, не пропустили... Я не понял, что вы имели в виду, говоря, что соперник был сильнее.

— То, что соперник больше атаковал, нанес больше ударов.

— Ну, если говорить о статистике — в игре с «Динамо» мы выглядели статистически сильнее, но выбыли из Кубка. Удары, владение, отборы, xG — все в нашу пользу, но счет 0:2. Поэтому наш послематчевый анализ он глубже результата и статистики. Против «Рубина» всегда непросто играть, особенно в Казани. «Рубин» очень силен. Они обыграли «Зенит» и ЦСКА. Очень опасная команда, здорово играет на контратаках благодаря сильным фланговым нападающим. У них молодой и голодный до побед коллектив. Думаю, они вполне заслуживают находиться в таблице выше.

Матч «Спартак» — «Рубин» пройдет на «Открытие Арене» в воскресенье, 28 февраля. Начало — в 14:00 мск.

(Артем Калинин)