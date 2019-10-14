РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Тедеско игрокам «Спартака» представит Цорн

10:38
Теги:

Немецкий специалист Доменико Тедеско в сопровождении генерального директора «Спартака» Томаса Цорна направился на свою первую тренировку в качестве главного тренера красно-белых.

Во время занятия он будет представлен футболистам, которые в настоящее время не находятся в расположении сборных.

Сегодня красно-белые официально объявят о назначении Тедеско. Контракт заключат на 2 года и 9 месяцев с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон с учетом бонусов за достижения. (Дарья Исаева)

Опрос

проголосовало: 8434
Все опросы
«Спартак» и Тедеско: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: он — следующий тренер




Прямой эфир
Прямой эфир