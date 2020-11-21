Тедеско доволен игрой «Спартака» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру своей команды в матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (1:1).

«Мы потеряли очки, — сказал Тедеско в эфире канала «Матч премьер». Мы хотели и могли выиграть, но, чтобы выиграть, нам нужно забивать. У нас было много-много хороших моментов. Мы играли против хорошей команды, у которой тоже были моменты. Счет был ничейный, потом мы пропустили на 82-й минуте. Учитывая ход игры, счет неплохой.

Алекс Крал и Зоба (Роман Зобнин — Прим. «СЭ») сыграли очень хорошо. Виктор Мозес еще не на том уровне, который я хочу его видеть. Нам нужно будет время, чтобы вернуть игроков на необходимый уровень. Это касается не только Виктора, но и остальных.

Да, я доволен игрой Кокорина. У нас не было возможности задействовать Соболева. Сегодня мы увидели сильные стороны Александра. Но Кокорин, как и Мозес, не прошли зимние сборы, и нам нужно вернуть их форму

«Спартак» на спаде? Нельзя оперировать только голой статистикой. В последних матчах мы сыграли плохо только с «Ростовом». Игры были непростыми. Матчи против «Ростова» и «Урала» — это всегда битва. Я сегодня очень доволен игрой. Не всегда ты заслуженно выигрываешь или проигрываешь».