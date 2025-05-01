Тедеев: «Дзюба — лучший форвард России прямо сейчас!»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего тольяттинского клуба Артема Дзюбы.

«Это лучший форвард России прямо сейчас! Тюкавин? Я говорю о своем игроке, и говорю абсолютно честно», — сказал Тедеев «СЭ».

Дзюба стал игроком «Акрона» в сентябре 2024 года. В этом сезоне 36-летний нападающий провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 5 результативных передач.

«Акрон» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками после 26 туров.