1 мая, 11:25

Тедеев: «Дзюба — лучший форвард России прямо сейчас!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Заур Тедеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего тольяттинского клуба Артема Дзюбы.

«Это лучший форвард России прямо сейчас! Тюкавин? Я говорю о своем игроке, и говорю абсолютно честно», — сказал Тедеев «СЭ».

Дзюба стал игроком «Акрона» в сентябре 2024 года. В этом сезоне 36-летний нападающий провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 5 результативных передач.

«Акрон» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками после 26 туров.

Артем Дзюба
ФК Акрон
Заур Тедеев
Гендиректор «Акрона» Клюшев о словах Дзюбы: «Думаю, что это не совсем корректная оценка. Футболисты бьются и набирают очки»
«Зенит» готов предложить Дзюбе работу в клубе после завершения карьеры
Дзюба признался, что раздумывает над завершением карьеры
Агаларов: «Дзюба — один из сильнейших нападающих в истории российского футбола»
«Приключение продолжается!» Дзюба продлил контракт с «Акроном» еще на один сезон
Дзюба — о продлении контракта с «Акроном»: «Приключение продолжается, еще годик придется меня потерпеть»
  • ladafan

    до сих пор лучший! только это факт подтвердил

    02.05.2025

  • Apei

    удивительно, что демонстрируют Дзюба и Овечкин на закате карьеры

    02.05.2025

  • Valekka

    А чего заслуживает человек,поливающий грязью заслуженного спортсмена,плюющего в него,хотя и знать его не знает.Причём обсирает за то,что сам многократно исполнял.И цели-то нет никакой-просто провоняться!!

    01.05.2025

  • Valekka

    С каким ко мне влезают,так и отвечаю.Насчёт воина : половину моего на себе ощутишь-по ночам спать не будешь!

    01.05.2025

  • Valekka

    Некрасиво автор преподнёс,зная,что тут в смыл особо не вдаются.А Тедеев сказал: " ...,я говорю про своего игрока" Для тех,кто с понятием,это означает :" Это мой нап и он для меня лучший".

    01.05.2025

  • Valekka

    В том же Зените Артём солировал,а Сергеев лавку полировал.Ну забил 3 мяча в КС и что,лучшим стал?!

    01.05.2025

  • Valekka

    Заметно! Не представляйся!!

    01.05.2025

  • Деметрио

    Тебя смутило слово передача? Я русский, так правильно, ассист мне чуждо.

    01.05.2025

  • Андрей

    Возможно, учитывая, кто играет на острие атак ведущих, да и не очень ведущих клубов страны. Из трёх-четырёх человек может и лучший. Да нет, всё-же этот вопрос спорный, уж больно велика конкуренция :grin:

    01.05.2025

  • imperiasporta

    Я не пожимаю . Представляешь. Я на словах говорю здравствуйте. Такие как ты точно как этот ананист. А потом ,смотрю какой ты спец по ананизму. Про 99 процентов знаешь!

    01.05.2025

  • marchela13

    Видать ты футбол вообще от хоккея не отличаешь.

    01.05.2025

  • Vadim Goncharov

    дрочила тупая

    01.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    если дзюба лучший --то ты худший и балабол

    01.05.2025

  • Старшой0754

    А как ты руки людям пожимаешь?99% занимаются, или занимались этим... ты уж точно из них.

    01.05.2025

  • Старшой0754

    еб....к бы ему набить

    01.05.2025

  • Старшой0754

    ты присутствовал?

    01.05.2025

  • ToLkUnet

    Да нет конечно, он так думает)

    01.05.2025

  • Деметрио

    Кто-то смотрит матчи с участием Дзюбы, радуется его голам и передачам, а есть категория, которые смотрят другое одно(!!) видео! Кому что нравится!

    01.05.2025

  • Деметрио

    Разбираешься в этой классификации? Женщину бы тебе...

    01.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    согласен

    01.05.2025

  • chimega

    Никаких версий, просто это слово как-то режет. Напоминает оскорбление, увы...(

    01.05.2025

  • Бергкамп 10

    ты че так разговариваешь ? диванный воин

    01.05.2025

  • Бергкамп 10

    Дзюба входит в топ 3 лучших форвардов - Мусаев, Заболотный

    01.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Тогда, вероятно, это какая-то волжская ревность И тренер Акрона высказался некрасиво на редкость

    01.05.2025

  • ToLkUnet

    Видимо это форвард Крыльев, стата его лучше)

    01.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Может быть, а Это кто? Каков статистический результат его?

    01.05.2025

  • Чернобог

    Простудил голову дядька, такое бывает..

    01.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    То актеры, а здесь таково само естество Вот каков он парень из двора соседнего)

    01.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Поставь себе клизму и отдыхай И "вроде" больше не побеспокоит твой сарай

    01.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Хотел с гавном кого-то смешать? Опа! Дзюба - воспитаник Спартака Вот это судьба!

    01.05.2025

  • fedland

    даже не знаю что ставить. "вроде умный человек, хороший тренер" - это однозначно дизлайк "а порет ....ю" - это лайк :exclamation::exclamation::exclamation:

    01.05.2025

  • Porco Rosso

    А актеры из Brazzers?

    01.05.2025

  • Valekka

    Ну,а как назвать тех,кто день за днём,месяц за месяцем,год за годом пишет только"дрочер"??? Им только это интересно! Предложи свою версию!!

    01.05.2025

  • Питерский пёс

    Сергеев

    01.05.2025

  • Valekka

    Завали еб.ло,свинья тупорылая-сам себя проявил,рукотворец!!!!

    01.05.2025

  • fedland

    похоже ты в одном лице - и диванный дрочер и тупой писака... а может ты напарник его по дрочке, оба дрочите под голос орзул...))) сегодня у вас с артемом праздник - спермомай, драчуны вы наши...))):innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent:

    01.05.2025

  • Nik

    и тут остапа понесло

    01.05.2025

  • fedland

    прямо сейчас это на момент написания данного поста - 11:25 по Москве... а что будет через несколько часов?...

    01.05.2025

  • Alnik-star

    Особенно если брать игру руками - в мире равных нет.

    01.05.2025

  • chimega

    Тебе не кажется, что фраза: "в лице диванных дрочеров" несколько неуместна? ) С остальным - согласен.

    01.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Кто лучше по статистике Дзюбы прямо сейчас Статистики, где вы, пробил ваш час

    01.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Предлагаю не заниматься пустозвонством Дзюба, если не лучший, тогда отвечайте червонцем Предлагайте, что лучше прямо сейчас его Фамилия, имя, отчество

    01.05.2025

  • ToLkUnet

    Он написал "прямо сейчас", а это уже не так

    01.05.2025

  • Valekka

    Артём уникален :Спартак-Томь-Зенит-Арсенал-Локомотив-Акрон. Ну и сборная!Куда бы не пришёл-оставлял яркий след.Конечно,он лучший.Как футболист и нападающий.Хейтеры в лице диванных дрочеров и тупых писак всегда найдутся,но кто мало-мальски понимает в футболе,не будет отрицать его неординарность

    01.05.2025

  • 199

    Вроде умный человек ,хороший тренер, а порет .....ю.

    01.05.2025

  • meat58

    Копец ! Чтоже представляют собой остальные ?

    01.05.2025

  • shpasic

    Салах - легенда Челси. 19 матчей, 2 гола.

    01.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    у каждого свое мнение --но дзюба давно не лучший ---ниже среднего

    01.05.2025

  • МаратХ

    Легенда Аданы он и в России лучший

    01.05.2025

  • Zohr Vad

    Да. Это так!!! Статистика - вещь упрямая...

    01.05.2025

  • marchela13

    У тебя весеннее обострение,марш в больничку!

    01.05.2025

    • Бабаев назвал ситуацию с «Химками» уроком для лицензирования клубов РПЛ

    Тедеев высоко оценил заслуги футболистов «Акрона» в результатах команды
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

